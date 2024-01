Buttstädt. Der Stürmer der Herrenmannschaft von Empor Buttstädt lässt mit dem Edeka-Rockel-Cup die Kinderherzen in seinem Verein höher schlagen.

Am 20. und 21. Januar stand die Mehrzweckhalle in Buttstädt ganz im Zeichen des Fußballs. Der Edeka-Rockel-Cup lockte zahlreiche Fußballbegeisterte aus der Region an, die gespannt die Spiele der F-, E- und D-Junioren verfolgten. Am Samstag traten vom gastgebenden SV Empor Buttstädt jeweils zwei Mannschaften der F- und E-Junioren an, gefolgt von den D-Junioren am Sonntag. Über jeweils vier Stunden lieferten sich die jungen Talente spannende Duelle gegen umliegende Fußballvereine.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die Buttstädter F-Junioren erkämpften sich mit ihrer ersten Mannschaft den dritten Platz und mit der zweiten Mannschaft Platz sechs. Bei den E-Junioren setzte sich die erste Mannschaft an die Spitze und sicherte sich den verdienten Sieg, während die zweite Mannschaft einen respektablen vierten Platz erreichte. Empors D-Junioren zeigten ebenfalls sehr starke Leistungen. Der Lohn: Die erste Mannschaft erreichte den dritten Platz, die zweite Mannschaft gewann das Turnier.

Sämtliche Torschützenkönige kamen aus den Buttstädter Reihen

Besondere Aufmerksamkeit gebührt den herausragenden Torjägern der jeweiligen Jahrgangsstufen. Die drei zu vergebenden Pokale für die besten Torjäger gingen allesamt nach Buttstädt, was die Fußballgemeinschaft vor Ort besonders freute. Über diese Auszeichnung durften sich Michel Schmelzer in der F-Jugend, Roland Kabus in der E-Jugend und Franz Schöbel in der D-Jugend freuen.

Der Edeka-Rockel-Cup erwies sich nicht nur als sportliches Highlight, sondern auch als gelungene Gemeinschaftsveranstaltung, die den Teamgeist und die Begeisterung für den Fußball in Buttstädt stärkte. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmern und Zuschauern, insbesondere Julian Rockel, Sponsor und Stürmer der Buttstädter Herrenmannschaft, der maßgeblich zum Erfolg des Turniers beigetragen hat.