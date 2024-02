Erfurt. Matthes Liek wandelt auf den Spuren seines Vaters Frank und hat am Samstag bei den mitteldeutschen Meisterschaften in Erfurt viel vor.

Dass Matthes Liek in Sachen Leichtathletik vorbelastet ist, wissen wohl nur noch Insider. Sein Vater Frank war einer der besten Weitspringer in der DDR, erkämpfte 1985 bei den 36. DDR-Meisterschaften in Senftenberg mit 7,99 Metern die Goldmedaille.