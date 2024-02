Erfurt. Nach bisher nur einem Remis müssen die Erfurter Zweitliga-Schachspieler bei ihrem einzigen Heimspieltag zumindest gegen Erlangen gewinnen.

Schon um alles oder nichts in Sachen Klassenerhalt geht es am Wochenende für die Schachspieler von Zweitligist Erfurter SK. Am vierten und fünften Spieltag treffen die Thüringer in der einzigen Heimspielrunde der Saison am Samstag (14 Uhr) auf Liga-Spitzenreiter München 1836 und am Sonntag (10 Uhr) auf den SC Erlangen.