Sömmerda/Kölleda. Obwohl der FSV Sömmerda in der Fußball-Landesklasse deutlich schlechter dasteht als der FSV Kölleda, können die Kreisstädter aktuell wesentlich optimistischer auf den Rückrundenstart blicken als der Nachbar.

Er machte an neuer, alter Wirkungsstätte gleich da weiter, wo er aufgehört hatte: mit Toreschießen. Am Donnerstagabend traf Dominik Otto für den FSV Sömmerda im Testspiel gegen Thüringenligist FC An der Fahner Höhe nach 23 Minuten. Da stand es allerdings schon 3:0 für die favorisierten Gäste, die 7:1 gewannen.