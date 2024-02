Elxleben. Elxlebener Rollstuhl-Basketballer wollen dem Favoriten ein Schnippchen schlagen.

Es ist eines der Spiele, bei denen der „Bullenstall“ in Elxleben aus allen Nähten platzt, zwei bis in die Haarspitzen motivierte Mannschaften auf den Court fahren und die treuen Anhänger beider Teams noch einmal um ein paar Dezibel lauter sind als sonst. Das sind unter anderem Parameter für das ewig junge Duell zwischen den Thuringia Bulls und dem RSV Lahn-Dill (Samstag/18 Uhr). Nach dem kleinen Aufschwung in Wiesbaden möchten die Thüringer diesen nun in die Osterlange mitnehmen, um dort die Herausforderung gegen den Serienmeister zu bewältigen.

Die Lahnstädter grüßen nach 14 Siegen aus 14 Spielen von der Tabellenspitze der Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Bei ihrem Auftritt auf europäischer Bühne hielt sich die Mannschaft von Janet Zeltinger schadlos und konnte trotz der hohen Belastung alle vier Spiele siegreich gestalten. Beim letzten Aufeinandertreffen zeigte sich, dass das Team der kanadischen Cheftrainerin in dieser Saison noch variabler ist.

Bulls müssen in der Verteidigung konsequenter agieren

Dieser Umstand entlastet vor allem ihren deutschen Nationalspieler Tommy Böhme, der dadurch beständiger in der Lage ist, seine komplette Kreativität auf das Parkett zu zaubern. Große Unterstützung erhält Böhme durch die Power der beiden Center Mendel Op den Orth und Matthias Güntner. Gerade der Neuzugang aus den Niederlanden hat das Spiel des RSV auf ein neues Niveau gehoben. Zusätzlich gilt es die Wurfstärke von Rose Hollermann nicht außer Acht zu lassen.

Wichtig wird es für die Bullen sein, ihre Prinzipien in der Verteidigung wieder konstant umzusetzen und selber schnelle Ballgewinne zu erzwingen, um den eigenen offensiven Rhythmus kreieren zu können. In Thüringen ist man sich darüber im Klaren, dass man aggressiv an den Stühlen sein muss, damit das Punktekonto der Wetzlarer nicht in die Höhe schnellt.

Fest steht schon jetzt, aufgrund des deutlichen Hinspielergebnisses und der Niederlage in Hannover, wird das Resultat sehr wahrscheinlich in der Endabrechnung keinen Einfluss auf die Tabellenkonstellation haben. Dennoch möchte der amtierende Deutsche Meister ein Zeichen für die nächsten Wochen setzen, wo unter anderem der DRS-Pokal und das Champions-Cup-Viertelfinale ausgespielt werden.

Das Topspiel wird von der Funke-Mediengruppe im Livestream übertragen und kann über die die Newsportale www.thueringer-allgemeine.de, www.otz.de und www.tlz.de angeschaut werden.