Erfurt. Vorm Heimspiel-Doppel liegen die Erfurter Volleyballerinnen einsam an der Spitze der 2. Bundesliga Pro. Für Schwarz-Weiß-Geschäftsführer Florian Völker ist das Ziel klar. Ob der Weg in diesem Frühjahr dorthin führt, ist offen.

Dass die unbezwungenen Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen am Doppelspieltag in der Pro-Bundesliga gegen Grimma am Samstag und VCO Dresden am Sonntag vermutlich zwei weitere Siege einfahren, scheint eingepreist. In welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen, ist allerdings offen. Schwarz-Weiß-Geschäftsführer Florian Völker spricht über die Schwierigkeit in der Entscheidungsfindung.