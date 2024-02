Erfurt. Gegen zwei Spitzenteams der Mitteldeutschen Oberliga halten die Erfurter Hockeyspieler besser mit als zuletzt, verlieren aber und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Es gibt Kritik aus den eigenen Reihen.

Verbessert gegenüber den teils desolaten Vorstellungen der letzten Wochen präsentierten sich die Herren des Erfurter HC am vergangenen Wochenende in der Mitteldeutschen Hallenhockey-Oberliga. Am Samstag beim Tabellendritten Osternienburg II lag der Vorletzte zur Halbzeit nur mit 2:4 zurück und verlor am Ende mit 3:9.