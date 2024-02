Erfurt. Erster gegen Zweiter - mehr geht nicht. In der Handball-Landesliga empfangen die Wölfe Erfurt die HSG Saalfeld/Könitz und wollen den zehnten Sieg in Folge. Was Trainer Alex Koke dazu sagt...

Es ist das Spitzenspiel schlechthin in der Handball-Landesliga, wenn am Samstagabend, 19.30 Uhr, die neu gegründeten Wölfe Erfurt als Erstplatzierte den Zweiten HSG Saalfeld/Könitz empfangen. Das Spiel elektrisiert nicht nur die Landeshauptstädter, auch die Gäste werden alles in die Waagschale werfen und haben bereits angekündigt, mit lautstarker Unterstützung nach Erfurt zu reisen. Die Wichtigkeit des Spiels wird auch dahingehend deutlich, dass es der Erfurter Verein geschafft hat, die Partie in die Halle des Sportgymnasiums zu verlegen. Ein wichtiger Punkt, den auch Trainer Alex Koke nicht missen möchte. Wir sprachen mit dem ehemaligen Profihandballer über dieses Duell, die Halle und einen fehlenden Blick in die Glaskugel.