Buttstädt/Erfurt. Dank seines starken Sturmduos setzt sich Gangloffsömmern vom Keller-Trio ab und verhindert Buttstädts Sprung auf Platz zwei. Auch der andere Aufsteiger landet einen Befreiungsschlag. Borntal Erfurt ist nun vier Punkte vorn.

Wer hätte das gedacht: Der für seine Defensivstärke bekannte SV Empor Buttstädt, bis dato in zwölf Spielen erst mit 14 Gegentoren, wurde am Samstag vom Aufsteiger Gangloffsömmern/Kutzleben mit 2:5 überrumpelt. Damit verpasste Buttstädt in der Fußball-Kreisoberliga Erfurt-Sömmerda den Sprung auf Platz zwei.