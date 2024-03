Bad Blankenburg. In Bad Blankenburg zählt der MTV Erfurt zu den dominierenden Vereinen.

Am Samstag kürten die Thüringer Sportakrobaten in Bad Blankenburg ihre Landesmeister. Die Sportlerinnen und Sportler des ausrichtenden Vereins MTV 1860 Erfurt haben sich dabei allesamt sehr gut präsentiert. Die favorisierte Damengruppe in der Altersklasse Jugend mit Henriette Thiele, Viktoria Scharonin und Magdalene Thiele überzeugte in allen drei dargebotenen Übungen und sicherte sich mit ersten Plätzen in den Disziplinen Balance, Dynamik und einer Kombination aus beidem souverän den Mehrkampftitel. Selbst den doppelten Salto brachte die erst neunjährige Magdalene, sicher gehalten von ihren beiden Partnerinnen, auf den Punkt. Mit einem Lächeln.

Die beiden Damenpaare in dieser Altersklasse belegten nach Ihren jeweils drei Übungen in der Gesamtwertung die Plätze eins (Yelizaveta Tarasovets und Veronika Pließ) und zwei (Teresa von Kessel und Lina Heinel). Das Schüler-Paar mit Sophie Kachel und Elsa Sperling sicherte sich in der Balance Bronze und in der Dynamik Silber. In der Schüler-Klasse werden nur zwei Übungen geturnt.

Die Damengruppe der Junioren 1 überzeugte in der Balance mit einer sehr sauberen Übung, in der Dynamik und der Kombi schlichen sich aber kleine Fehler ein, sodass es am Ende nur zum zweiten Platz in der Mehrkampfwertung reichte.

Unsicherheiten in der Wettkampfklasse 1.1

Im Nachwuchsbereich legten die drei Mädchen der Levelstufe 1, Clara König, Zlata Kuznetsova und Mariella Raabe als erste Starter dieses langen Wettkampftages die Messlatte gleich ordentlich hoch. Der erste Platz in ihrer Altersklasse war ihnen danach nicht mehr zu nehmen. In der Levelstufe 2 wurden Eve Hederer und Biborka Józsa Zweite.

In der Wettkampfklasse 1.1 waren noch ein paar Unsicherheiten spürbar, hier blieben die Medaillen leider aus. Die Sportlerinnen belegten hier die Plätze sieben (Selma Ritter, Charleen-Sophie Müller und Amelie Ziervogel) und neun (Gwendolyn Felix, Ranja Diemann und Clara Reinhold).

Das Damenpaar in der Wettkampfklasse 1.2, Laura Valo und Alissa Körner, holte sich die Bronzemedaille; Mathilda Maßlich und Mira Gläßer wurden in diesem großen Starterfeld Fünfte.

Auch in der WK 2.2 gab es Medaillen: Gold für Clara Müller und Annalena Hammerschmied, Silber für Laila Maßlich und Aileen Fuchs. Elisa Schirm und Lucy Drewlo erreichten den sechsten Platz. Bei den Damenguppen in dieser Altersklasse siegten Paula König, Clara Berger und Julia Schüffler, für die Formation mit Mayla Müller, Amy Frank und Viktoria Seib reichte es nach einem Sturz leider nur für Platz sechs.