Volleyballer bündeln Kräfte

Kräfte bündeln – unter diesem Motto startet der VC Gotha gemeinsam mit dem Erfurter Volleyball Club und dem Thüringer Volleyball-Verband in der nächsten Saison mit einem U21-Stützpunktteam in der Regionalliga. Ziel des Projekts ist die Schaffung einer Schnittstelle zwischen dem Jugendbereich und den höheren Spielklassen im Erwachsenenbereich. Dazu finden am 29. April in Erfurt und am 2. Mai in Gotha sogenannte „Try-Outs“ statt, an welchen alle interessierten Spieler teilnehmen können. Es winkt ein Platz im Kader des Regionalligateams.

Gedenkturnier bei Lok

Am Samstag findet ab 9 Uhr wieder das Peter-Wolff-Gedenkturnier im Badminton statt. Gespielt wird in der Halle des staatlichen regionalen Förderzentrums „Emil Kannegießer“. Im vom ESV Lok ausgetragenen Turnier duellieren sich Herren-, Damen- sowie Mixdoppel. Die Spiele finden auf sechs Spielfeldern statt.

Baum siegt in Sofia

Para-Karateka Sven Baum aus Erfurt gewann die Sofia Open mit einer konzentrierten Leistung. Sie bildete eine wertvolle Standortbestimmung vor der Europameisterschaft, die im Mai ausgetragen wird.

Wölfe in Nordhausen

Die Landesliga-Handballer der Wölfe Erfurt wollen am Samstagabend in Nordhausen den 19. Sieg einfahren (19 Uhr). Der Tabellenletzte Sömmerda empfängt um 17 Uhr Schnellmannshausen.