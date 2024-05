Alach/Weißensee. Fußballverein aus der Landgrafenstadt vom Verband für Nachwuchsarbeit geehrt. Sein Juwel spielt inzwischen in der Bundesliga.

Im Rahmen des Kreisfußballtages des KFA Erfurt-Sömmerda in Alach wurde der FC Weißensee 03 für seine Nachwuchsarbeit vom Thüringer Fußball-Verband ausgezeichnet. Nachwuchsleiter Marco Pergelt freute sich über diese Anerkennung und nahm die Urkunde dankend entgegen. Der blau-weiße Fußballclub aus der Landgrafenstadt erhielt zudem einen Bonus in Höhe von 2200 Euro für die Talentförderung seines Spielers Leonard Köhler.

Köhler begann im Alter von fünf Jahren seine fußballerische Laufbahn bei den Weißenseern. Seine bemerkenswerte Spielweise weckte das Interesse des FC Rot-Weiß Erfurt, zu dem er 2015 im Alter von neun Jahren wechselte. Seit 2020 ist er erfolgreich für den VfL Wolfsburg aktiv und spielt derzeit in der A-Junioren-Bundesliga. Darüber hinaus wurde das Weißenseer Ausnahmetalent in die U-Nationalmannschaft des DFB aufgenommen und gab dort sein Debüt in der Saison 2021/22.

vi