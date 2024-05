Erfurt/Sömmerda. Fahner Höhe fehlt in der Fußball-Thüringenliga noch ein Sieg zum Titel. Erfurter Flossenschwimmer überzeugen in Rostock. Längster Hindernislauf Thüringens am Samstag in Salomonsborn.

Fahner kann Titel perfekt machen

Der FC An der Fahner Höhe könnte am Samstag (15 Uhr) mit einem Auswärtssieg bei der Spielvereinigung Geratal den Meistertitel in der Fußball-Thüringenliga schon drei Spiele vor Saisonende perfekt machen. Auf den Oberliga-Aufstieg hat der Verein aber verzichtet. In der Landesklasse braucht Union Erfurt am Sonntag (15 Uhr) in Kölleda den nächsten Derbysieg, um weiter auf den Klassenerhalt hoffen zu dürfen.

Flossenschwimmer glänzen

Mit dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze sowie 24 Top-Ten-Platzierungen auf den Einzelstrecken sowie dreimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze in den Staffelrennen kehrten die Flossenschwimmer des TSC Erfurt von den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock zurück. Erfolgreichste Erfurter Starterin war Martha Blumenstein mit dreimal Gold und zweimal Silber im Einzel.

Längster Thüringer Hindernislauf

Am Samstag wartet auf dem und um den Sportplatz Salomonsborn der längste Hindernislauf Thüringens auf alle Sportverrückten. Ein etwa sechs Kilometer langer Hindernisparcours muss entweder in sechs oder sogar in zwölf Stunden so oft wie möglich absolviert werden. Los geht’s um 9 Uhr.

Wasserballderby geht an ESSC II

Das Derby in der Wasserball-Landesliga zwischen dem Erfurter SSC II und dem SV Sömmerda war eine klare Angelegenheit zugunsten der Erfurter Zweitliga-Reserve. Mit 17:6 gewann der Favorit, dessen bester Schütze Nico Brand (4) war.