Erfurt. Am kommenden Mittwoch steht die Radrennbahn im Andreasried ganz im Zeichen des Nachwuchses. Kinder können sich mit dem eigenen Rad oder auf dem Rennrad ausprobieren.

In diesem Jahr richtet der RSC Turbine Erfurt zum wiederholten Mal den „Stadtwerke Erfurt Bahncup“ aus. Hier starten die Sportlerinnen und Sportler in den Altersklassen U11 bis U15 und die Anfänger in verschiedenen Bahnraddisziplinen.

Im Rahmen des ersten Laufes dieses Bahncups bietet der RSC Turbine am Mittwoch, 22. Mai, ab 16 Uhr auf der Radrennbahn Andreasried einen Aktionstag mit Radsport zum Ausprobieren an. Dabei können die Kinder mit ihrem Rad ihr Geschick im Parcours testen, selbst ein Rennrad ausprobieren und den Turbine-Radsportlern bei ihren spannenden Wettkämpfen zusehen. Auch eine Hüpfburg und diverse Spielgeräte stehen bereit.

vi