Bad Blankenburg. Bei den Mehrkampf-Landesmeisterschaften in Bad Blankenburg holen die Erfurter Gerätturner sechs Siege.

Neuer Thüringer Landesmeister im Gerätturnen ist der Erfurter Paul Blümel. Der 17-Jährige vom MTV 1860 Erfurt stellte sich am vergangenen Samstag in Bad Blankenburg den Herausforderungen der höchsten Leistungsklasse und gewann mit 69,80 Punkten seinen ersten großen Meistertitel. Blümel setzte im Wettkampf vor allem auf einen hohen Schwierigkeitsgrad und präsentierte anspruchsvolle und sehenswerte Übungen. Besonders am Boden (Schwierigkeit 6,90) gelang ihm das eindrucksvoll. Niklas Skupnik gewann die Leistungsklasse 2.

Bei den Frauen kam in der gleichen Leistungsklasse Paula Kleeberg vom MTV nach einem nicht ganz fehlerfreien Wettkampf auf den fünften Platz. Diesen erwischte hingegen Alexia Wodtke-Friedenberger in der etwas leichteren Wettkampfklasse und belohnte sich in einem engen Dreikampf mit dem Meistertitel.

Licht und Schatten: Am Sprung und Stufenbarren die Zweitbeste, vergab Paula Kleeberg am Balken das Podest. © Frank Fleischmann

In den Nachwuchsklassen bestimmte der MTV den männlichen Bereich. In einem aus Erfurter Sicht völlig ausgeglichenen Wettkampf pushten sich die Athleten gegenseitig zu Höchstleistungen und machten den Kampf um die Medaillen fast zu einer Vereinsmeisterschaft. Am Ende belohnten sich Benjamin Greiner in der AK 12/13 und Moritz Feigenspan bei den Junioren 14-17 Jahre mit dem jeweiligen Altersklassensieg. Michel Bonsack kam in der leistungsstärkeren Altersklasse auf den zweiten Platz. Pauline Seifert siegte bei den 16/17-Jährigen der Leistungsklasse 2 souverän.

vi