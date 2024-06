Erfurt. Der MTV Erfurt hält beim Wettkampf im heimischen Turnzentrum dem Druck stand und könnte erstmals seit vielen Jahren wieder den Pokal holen.

In einem Herzschlagfinale haben sich am vergangenen Wochenende sowohl die Männer des MTV 1860 Erfurt in der 1. Gerätturn- Landesliga als auch der Nachwuchs des MTV in der Thüringer Jugendliga den Einzug in das Finale um den Thüringer Meistertitel gesichert. Im September haben beide Erfurter Teams die Chance, erstmals seit vielen Jahren wieder den heiß umkämpften Pokal in die Landeshauptstadt zu bringen.

Für den Einzug ins Finale reichte den MTV-Männern ein zweiter Platz beim dritten Wettkampf im Erfurter Turnzentrum. Mit nur 0,30 Punkten Rückstand zum SV Felsenkeller Dresden mussten sie sich nach einigen unkonzentrierten Übungen dem sächsischen Konkurrenten geschlagen geben. Erstmals im Saisonverlauf konnten die MTV-Turner in Bestbesetzung antreten. Allen voran der in Erfurt ausgebildete Junioren-Europameisterschaftsfinalist am Sprung, Elias Jaffer. Er nutzte die Möglichkeit, für seinem alten Heimatverein zu starten, und brachte diesen mit seinen Bestwerten am Sprung und Reck auch vermeintlich in die Siegerspur. Seit mittlerweile acht Jahren trainiert das Talent nun am Stützpunkt in Halle und hat aufgrund des internationalen Wettkampfkalenders nur selten die Möglichkeit, für seinen alten Verein zu starten.

Junioren turnen voll auf Angriff und werden belohnt

Dass es am Ende nicht ganz für den Sieg gereicht hat, ärgerte seine Mannschaft, die es sich mit zu vielen Fehlern aber selbst zuzuschreiben hatte. Damit hat das MTV-Team für das Finale aber noch Steigerungspotenzial und freut sich auf den Kampf um Platz eins im September.

Die Erfurter Junioren brauchten für den Einzug in das große Finale unbedingt den Tagessieg. Mit dieser Einstellung turnte das junge Team voll auf Angriff. Die Spannung im Erfurter Turnzentrum war dabei im gesamten Wettkampfverlauf zu spüren. Umso größer war am Ende die Freude über den Sieg vor heimischem Publikum.

vi