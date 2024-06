Erfurt. Der Motocross-Freestyler aus Niederdorla ist am Freitagmittag im T.E.C. Erfurt zu Gast.

Freestyle-Motocross-Profi Luc Ackermann zeigt sein Können am Freitagmittag ab 13 Uhr vor dem T.E.C. Erfurt im Rahmen einer kleinen Show mit spektakulären Sprüngen. Wir sprachen mit dem Niederdorlaer.

Auf was können sich die Besucher freuen?

Auf eine richtig coole Freestyle-Show. Neben mir ist mit Matej Cesak noch ein Profi dabei, die ganze Familie sozusagen am Start. Ziel ist es, neben der Show auch ein wenig Werbung für das „Red Bull Vogelfrei“ am 22. Juni auf dem Sachsenring zu machen. Dort findet eine große Moped-Ausfahrt statt.

Erfurt wird am 14. September erneut Gastgeber für die zweite Auflage der „Go Big Or Go Home“ sein. Wie steht es um die Planung?

Die ist in vollem Gange. Wir haben schon viele Tickets verkauft, das Fahrerfeld ist richtig stark. Neben mir und Matej wird beispielsweise auch Davide Rossi dabei sein. Auch aus dem Fahrradbereich sind einige Spitzenleute am Start. Neu ist, dass wir die Scooter-Fahrer dabei haben. Wir legen also noch eine Schippe drauf.

In der WM-Serie „Night of the Jumps” haben Sie die ersten zwei Veranstaltungen gewonnen. Der Titel ist demnach fest im Blick?

Ja. Ich möchte meinen Titel natürlich verteidigen, die ersten zwei Runden liefen sehr gut, weil ich fehlerfrei durchgekommen bin und ein gutes Gefühl beim Fahren hatte. Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung in Zürich. Bis dahin kann ich noch neue Tricks trainieren.