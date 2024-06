Erfurt. Landesklasse: Erfurt Nord behauptet sich in torreicher Partie und pirscht sich an Kölleda vorbei.

Der letzte Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 2, bot noch einmal Abwechslung und viele Tore. Walschleben sicherte Platz zwei, Nord sprang auf Rang drei.

Walschleben – Bad Frankenhausen 3:3

Mit einem am Ende verdienten 3:3 gegen Meister Bad Frankenhausen sichern sich die Männer von Empor Walschleben den Vizemeistertitel. Ein Erfolg, den man am Rande Erfurts in der Form nicht erwartet hatte. Trainer Steffen Ehrich sagte: „Das ist so eine klasse Situation. Wer hätte das für möglich gehalten. Nun dürfen die Jungs feiern. Das haben sie sich einfach verdient.“

Das tun sie, denn in den frühen Morgenstunden geht es mit dem Flieger nach Mallorca. Dort könnten sie Gegner Bad Frankenhausen treffen, der ebenfalls zur Deutschen liebsten Insel fliegt und die Saison feiert. Für Tino Gerke war es zudem ein Abschiedsspiel. Er beendete seine Karriere, passend war es am Sonntag sein 500. Spiel.

Bad Frankenhausen ging durch zwei Stellungsfehler in der Empor-Defensive 2:0 in Führung. Aber nach einer Ecke köpfte Lucas Gerke ein. Die Gäste sorgten mit einem Pressschlag, bei dem die Walschleber unglücklich aussahen, wieder für zwei Tore Unterschied. Aber noch vor der Pause gelang Luis Menge mit einem sehenswerten Schuss der Anschluss. Direkt nach Wiederanpfiff war es noch einmal Gerke, der den so wichtigen einen Punkt für Walschleben Realität werden ließ. Danach plätscherte die Partie dahin, wohlwissend für alle, dass bald der Flieger nach Mallorca geht.

Nord – Kölleda 4:3

Beide Teams geizten nicht mit Toren und lieferten sich ein schnelles, gutklassiges Duell. Das bessere Ende hatte Nord, das durch den Erfolg an den Kölledaern vorbei noch auf Rang drei sprang, während der FSV Fünfter wurde. „Dritter oder Zweiter wäre schöner gewesen, aber ich sehe die gesamte Saison“, befand Gästetrainer Dominik Sulze.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz begannen die Hausherren besser und gingen kurios in Führung. Einen langen Einwurf Deckers setzte Menz per Kopf ins Netz (16.). Nord war vor allem über den wendigen Adams gefährlich, den Kölleda nicht in den Griff bekam. Das 2:0 durch Stolpe, der ins lange Eck traf (32.), entsprach dem Spielverlauf, zumal Nord noch einige Möglichkeiten liegenließ. Gasts 2:1 kam daher überraschend (36.), dafür aber Kölleda deutlich besser aus der Pause, auch wenn Menz auf 3:1 erhöhte (54.). Pauli und Gast (61./66.) sorgten für den Ausgleich. Nun hätte die Partie in beide Richtungen kippen können. Das bessere Ende besaßen die Nordler in Form von Adams, der der Abwehr entwischt war (69.).

Auleben – Union 6:1

Bereits nach 21 Minuten war das Duell zugunsten der Hausherren, die so den Klassenerhalt sicherten, eingetütet. Hier hatten Lutze per Lattenabstauber (7.), Ludwig nach Solo (13.) und Umkurven des Torwarts zum 3:0 getroffen. Brunner traf zwar zum Anschluss (51.), in der Folge legte Auleben aber noch drei Tore nach. Unions Torschütze flog spät vom Platz (90.+3).

Sömmerda – Arenshausen 1:1

Fast mit dem Schlusspfiff kassierte Sömmerda gegen die Eichsfelder noch den Ausgleich und muss sich mit Platz elf zufriedengeben. Schneemann riss den FSV aus seinen Träumen (90.+4), nachdem Becker die Hausherren in Führung gebracht hatte (53.).

Artern – Büßleben 0:1

Mit einem knappen Erfolg sprang Büßleben im Endtableau nicht nur auf den fünften Rang, sondern schickte die Nordthüringer in die Kreisoberliga. Diese hätten gewinnen müssen, um den Klassenerhalt zu sichern. Dazu kam es jedoch nicht – im Gegenteil. Nach gut einer Stunde brachte Philipp Kreische die mit kleinem Kader angereisten Gäste in Führung, die bis zum Schluss Bestand hatte.

Leinefelde – Gispersleben 2:0

Die Hausherren mussten gewinnen, um die Liga zu halten, bei Motor ging es nicht mehr um viel. Den größeren Willen besaßen die Leinefelder, die durch Buß in Führung gingen und erhöhten (14./23.). Als bei den Gästen erst Zorr (Rot/35.) und dann Drößler (Gelb-Rot/41.) vom Platz flogen, war das Duell entschieden. Gispersleben ist so Zehnter.