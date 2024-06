Weimar. Beim in Weimar ausgetragenen Finale fällt die Entscheidung in der Nachspielzeit.

Jubel beim FC Carl Zeiss Jena II, Trauer beim FFV Erfurt. Das in Weimar ausgetragene Finale endete mit einem 3:1-Erfolg für die Saalestädterinnen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Jutta Hein hatte Erfurt mit ihrem 1:2 zurück ins Spiel gebracht (86.), als Jena gegen aufgerückte Gegner zum Endstand konterte. Zuvor war die U20-Auswahl nach einem Einwurf in Führung gegangen (25.) und hatte diesen in der zweiten Halbzeit ausgebaut (53.). Chancen besaß auch Erfurt, zeigte sich aber nicht abgeklärt genug.