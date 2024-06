Erfurt. Die Zweitliga-Wasserballer sichern sich mit zwei Abschlusssiegen einen starken sechsten Platz.

Am Wochenende bestritten die Wasserballer des Erfurter SSC die letzten Saisonspiele und erreichten mit Platz 6 in der 2. Liga Ost ihre bisher beste Platzierung in diesem Jahrtausend. Am Samstag stand in der heimischen Roland-Matthes-Schwimmhalle das letzte Heimspiel der Mannschaft von Gabor Gartai gegen den SC Wedding auf dem Plan.

Bereits von Beginn an starteten die Erfurter konzentriert und ließen wenig Chancen der Gäste zu. Noch mit etwas Ladehemmung in der ersten Hälfte, sollten die Landeshauptstädter gegen die Bundeshauptstädter in der zweiten Hälfte einen wahren Kantersieg einfahren. Besonders herauszuheben ist hierbei das letzte Viertel, welches 9:2 aus Sicht der Erfurter gewonnen werden konnte und somit ein deutliches 20:4 nach dem Schlusspfiff auf der Anzeigetafel stand. Ein wahres Schützenfest, bei dem sich fast alle Erfurter in die Torschützenliste eintragen konnten.

Lorenz Hauser sorgt in Zwickau für die Entscheidung

Nach diesem historischen Heimerfolg stand am frühen Sonntagmorgen der Saisonabschluss beim SV Zwickau an. Besonders prägnant für beide Mannschaften; ging es in diesem Duell doch noch um die Endplatzierung. Für die Zwickauer bestand die Möglichkeit, noch Platz 5 zu erreichen, für die Erfurter ging es um Platz 6.

Von Beginn an entwickelte sich ein sehr schnelles Spiel mit wechselndem Ballbesitz. Beide Mannschaften kamen zu ihren Torerfolgen. Zwischenzeitlich konnten die Erfurter im zweiten und dritten Viertel dann zweimal einen Vorsprung von drei Treffern herausspielen. Doch die Zwickauer kämpften sich immer wieder zurück und blieben im Spiel. Bis kurz vor Schluss blieb es spannend, bevor Lorenz Hauser, der Dreh- und Angelpunkt des Erfurter Offensivspiels in diesem Spiel, kurz vor Schluss das 13:11 aus Erfurter Sicht und gleichzeitig das Endergebnis erzielte.

Nach dem Schlusspfiff war der Jubel der Erfurter groß. Mit der drittbesten Defensive der Liga und einer positiven Tordifferenz (+ 2 Tore), dazu nur einen Punkt hinter dem Viertplatzierten, beendete die Mannschaft um Kapitän Florian Matzke die Saison auf Platz 6 und erzielt damit das beste Ergebnis seit dem Wiederaufstieg und überhaupt der letzten drei Jahrzehnte. Die Trainer Gabor Gartai und Jörg König erreichten so eine hervorragende Entwicklung des gesamten Teams. red