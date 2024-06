Marktredwitz. Im letzten Wettkampf vor der Sommerpause in Marktredwitz gewinnen vier von sechs Erfurter Boxern. Für ein PSV-Talent wird es nun noch einmal ernst.

Mit einem erfolgreichen letzten Wettkampf vor der Sommerpause setzten die Boxer des PSV Erfurt noch einmal ein Achtungszeichen. Im bayrischen Marktredwitz richtete der TS Marktredwitz-Dörflas einen Nachwuchswettkampf aus. Leider war auch diese Veranstaltung, wie so viele in den letzten Monaten, zuerst mit zahlreichen Meldungen bestückt und dann kamen Absagen über Absagen, sodass von den ursprünglich angesetzten 28 Kampfpaarungen nur zwölf übrigblieben – davon sechs mit Erfurter Beteiligung.

Die Teilnehmer kamen bis auf den PSV ausschließlich aus der Region und damit konnten die Erfurter auch ein bisschen frischen Wind in die Veranstaltung bringen. Immerhin verließen vier der sechs PSV-Boxer als Sieger den Ring. Angefangen mit Zainulabdeen Alsharifi, der in der Klasse Kadetten bis 54 kg gegen Florian Biri vom VfL Waldkraiburg nach dreimal anderthalb Minuten einen Punktsieg errang. Ihm folgte Mohamad Mohamad (Junioren -60 kg) gegen Hussein Rezan vom BC Weißenburg. Dieser „boxte“ jedoch so wild drauflos, dass der Erfurter kaum zum Zug kam, sich nur vor Klammern, Drücken und Schieben retten musste und den Kampf verlor.

Zaitulla Memetow (Junioren -58 kg) boxte gegen Eren Catankaya vom ASV Neumarkt raffiniert, ließ den Gegner mit guter Technik wieder und wieder ins Leere laufen und verließ als Sieger den Ring. Dzhabrail Islamov (Jugend -69 kg) überraschte gegen Michael Bachmann vom 1. ASC Nürnberg, den er in der zweiten Runde zur Aufgabe zwang, ebenfalls mit einem souveränen Erfolg. Überraschend deshalb, weil er noch nicht so oft wettkampfmäßig unterwegs war und die Trainer Alexander Huwa und Frank Nordmann sein gesamtes Repertoire noch nicht ganzheitlich sehen und einschätzen durften. Auch Firat Ceri (Jugend -75 kg) durfte sich gegen Sergey Okorokov vom FC Puchheim nach dreimal drei Minuten über den Sieg freuen.

Djabrailov kämpft nun bei U19-DM

Pech hingegen hatte Mohammad Yousufi als letzter PSV-Starter. In der Klasse Männer bis 75 kg lag er gegen Ahmad Mohamad vom BC Bayreuth zwar nach der ersten Runde vorn, dann kamen aber seine Schulterprobleme wieder zum Vorschein, die ihn den Sieg kosteten. Hoch anzurechnen waren ihm aber dennoch sein Ehrgeiz und Kampfeswille, denn Aufgeben war keine Option.

Jetzt heißt es für die Sportler und Trainer des PSV Erfurt: Ab in die verdiente Sommerpause, sich erholen, die Seele baumeln lassen, mit leichten Trainingseinheiten für die Aktiven die Ferien überbrücken und dann mit Beginn des neuen Schuljahres am 1. August wieder voll durchzustarten und neu anzugreifen, denn der September ist schon wieder proppevoll mit Terminen. Für Ibrahim Djabrailov wird es aber vorher noch einmal ernst: Bei der Deutschen Meisterschaft der U19 vom 25. bis 29. Juni im bayrischen Königsbrunn hat das ehrgeizige Erfurter Talent einiges vor.

