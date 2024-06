Erfurt. 24 Kitas spielen am Samstag im Steigerwaldstadion den Champion aus und repräsentieren die Teilnehmer der EM in Deutschland. Sie haben sich intensiv mit den ihnen zugelosten Ländern beschäftigt.

Mit etwas anderem Modus aber dennoch reichlich EM-Flair findet am Samstag der Erfurter Kindergarten-Cup im Steigerwaldstadion statt. Ab 10 Uhr duellieren sich 24 Kitas aus Erfurt und Umgebung. Sie treffen in vier Sechsergruppen aufeinander und repräsentieren die 24 Teilnehmer der aktuellen Fußball-EM in Deutschland. Im Vorfeld hat sich jeder Kindergarten intensiv mit dem ihm zugelosten Land beschäftigt und hat dazu ein Projekt erstellt, welches er am Samstag im Stadion präsentieren wird.

Neben dem Turnier, das nach der Gruppenphase mit dem Viertelfinale, dem Halbfinale und dem Endspiel bis etwa 14.30 Uhr andauern wird, gibt es ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Auch eine Spendenaktion wird durchgeführt, das Geld kommt den Kitas zugute.