Erfurt. Beim 8. Erfurter Campuslauf wiederholt einer der beiden Titelverteidiger seinen Sieg. Bei den Männern dominiert Jena. Das Publikum zeigt sich originell.

Trotz der bevorstehenden Fußball-EM-Spiele am Abend ließen es sich rund 200 Läuferinnen und Läufer nicht nehmen, ihre Schuhe zu schnüren und beim inzwischen 8. Erfurter Campuslauf dabei zu sein. An der Universität Erfurt wartete bei hochsomerlichen Temperaturen eine zehn Kilometer lange Strecke auf sie, die einzeln oder als Staffel gelaufen werden konnte. „Und wir hatten Glück, dass wir noch rechtzeitig vor dem Gewitter fertig geworden sind. Der am Ende einsetzende Regen war für die Einzelläufer sogar eine kleine Erfrischung“, freute sich Jens Panse, Präsident des ausrichtenden Universitätssportvereins (USV) Erfurt.

Den Anfang machten die Bambini mit einer 400-Meter-Runde, ehe um 17 Uhr der Teamlauf startete – wie immer launig kommentiert von Jens Panse, der zusammen mit seinem Team vom USV und dem Universitären Gesundheitsmanagement für die Organisation der Veranstaltung zuständig war. Nach 25 Runden à 400 Meter lief von 20 angemeldeten Staffeln das Team der „Fachschaft Sport“ der Universität Erfurt mit einer Zeit von 32:58 Minuten zuerst ins Ziel und wurde von den Gästen an der Strecke, die sogar zum Teil originelle Plakate gebastelt hatten („Du läufst besser als meine Prüfungen“), entsprechend gefeiert. Platz zwei ging an die „Selbstläufer“, Platz drei an das Team „G.E.T. Fast“ (beide von der Fachhochschule Erfurt). Das schnellste Frauenteam „Stiftung Wadentest Girls Gone Fast 2.0“ (ein Team der Uni Erfurt) kam nach 46:49 Minuten vor dem Team „Pelvis Presley“ der HMU ins Ziel (53:19 Minuten).

Adrian Panse diesmal nur Dritter

Um 18 Uhr startete dann der 10-Kilometer-Einzellauf mit 96 Teilnehmern, der zugleich als Thüringer Hochschulmeisterschaft gewertet wurde. Mit dabei waren auch die Vorjahressieger Adrian Panse (USV Erfurt) und Sina Müller (Erfurter LAC), die gegen zum Teil starke Konkurrenz antraten und ab 18.10 Uhr auch mit dem einsetzenden Regen eine Abkühlung bekamen. Panse, der für die Ernst-Abbe-Hochschule Jena gestartet war, kam in diesem Jahr nach 34:02 Minuten als Dritter ins Ziel. Sieger und damit auch Thüringer Hochschulmeister wurde Anton Saar (ELAC) von der FSU Jena in einer Zeit von 33:29 Minuten, dicht gefolgt von Franz Böswetter (Jenaer Intervallexpress) von der EAH Jena (33:37 Minuten). Bei den Frauen war Sina Müller von der FH Erfurt mit einer Zeit von 43:02 Minuten erneut erfolgreich, verteidigte damit ihren Titel und sorgte für einen Doppelsieg des ELAC. Zweite wurde Josephine Groneberg (FH Erfurt/45:17 Minuten), als Dritte kam Jennifer Genge (Uni Erfurt/46:44 Minuten) ins Ziel.

Beim Campuslauf standen Gesundheit und Freude am Laufen im Vordergrund, hier demonstriert von Yvonne Müller, die passenderweise fürs Gesundheitsteam lief. © Theo Willing

Der 8. Erfurter Campuslauf wurde auch diesmal wieder vom Studierendenwerk und der AOK Plus als Gesundheitspartner der Universität Erfurt unterstützt. „Um die Gesundheit und die Freude am Laufen sollte es natürlich bei allem Kampf um den Sieg vor allem gehen“, sagte Jens Panse. Er freut sich, dass das Interesse in diesem Jahr noch einmal deutlich gestiegen ist. „Wir hatten fast 50 Prozent mehr Anmeldungen als noch 2023, allein 32 Läufer und 15 Läuferinnen kämpften um die Thüringer Hochschulmeisterschaft. Die ‚Corona-Delle‘ scheint also überwunden zu sein. Was mich am meisten freut, ist, dass wir – anders als bei den klassischen Volksläufen – so viele junge, studentische Teilnehmer haben, sowohl unter den Läufern als auch im Publikum. Das und die wirklich gute Stimmung zeichnen unseren Erfurter Campuslauf aus.“

Termin für 2025 steht schon fest

Und wer schon mal mit dem Training beginnen möchte, um im nächsten Jahr (wieder) dabei zu sein, kann sich bereits jetzt den 25. Juni vormerken. Dann nämlich geht der Erfurter Campuslauf in seine neunte Runde.

vi/jma