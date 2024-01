Gera. Wie sich die Schäfer-Truppe auf das Oldieturnier am Freitag in der Geraer Panndorfhalle vorbereitet

Bei der 23. Auflage des Geraer Oldie-Turniers im Vorjahr gelang es der Stadtauswahl erstmals, den Siegerpokal in die Höhe zu recken. Der Flachschuss von Kapitän David Kwiatkowski entschied das Finale gegen die Bundesliga-Auswahl Ost zu Gunsten der Hausherren, deren Anhänger nach dem Abpfiff die Panndorfhalle logischer Weise in ein Jubelmeer versetzten.

Im Training fordern Gäste die Stadtauswahl

An diese Leistung wollen die Geraer am Freitag anknüpfen. Seit 24. November läuft die Vorbereitung, trifft sich der engere Kreis einmal in der Woche zum gemeinsamen Training. Dazu lud man sich immer wieder Gäste ein. Mal forderte Landesklässler TSV Gera-Westvororte, mal Kreisoberliga-Spitzenreiter SG Eurotrink/Leumnitz, mal der VfL 1990 Gera die Stadtauswahl-Kicker heraus, um in den Trainingseinheiten für Wettkampfatmosphäre zu sorgen.

Ein Vorbereitungsturnier gab es für die Stadtauswahl wie im Vorjahr nicht, was kein schlechtes Omen sein muss. In Sachen Kader muss Trainer Frank Schäfer etwas variieren. Ersatztorwart Martin Dolecek steht diesmal ebenso wenig zur Verfügung wie der Weidaer Hendrik Pohland, der arbeitsbedingt enorm eingespannt ist.

Das Gerüst der Mannschaft steht

„Das Gerüst der Mannschaft ist mit Alexander Just, Marcel Peters, Frank Bangemann, David Kwiatkowski, Daniel Gehrt und Rocco Hoffmann dasselbe geblieben“, verrät Schäfer, der einst selbst das Oberliga-Tor von Wismut Gera hütete. Weil die Altersbegrenzung diesmal auf 37 Jahre hochgesetzt wurde, muss Rico Heuschkel auf seine Turnierpremiere noch ein Jahr warten. Um den Nachwuchs für sein Team ist Frank Schäfer ohnehin nicht bange. „Selbst die 30-jährigen Geraer sind schon heiß drauf und freuen sich darauf, irgendwann einmal beim Oldie-Turnier auf der Spielfläche zu stehen“, sagt der Trainer, der gleich bei seiner Premiere 2023 den Turniersieg holte.

In der Frage der Pokalverteidigung hält er sich erst einmal bedeckt. „Das Halbfinale ist zunächst unser Ziel. Letztes Jahr hatten wir auch die nötige Portion Spielglück in den entscheidenden Partien. Die Staffel mit Erfurt, Mönchengladbach und Prag könnte die etwas einfachere sein. Aber diesmal geht es wieder bei Null los. Da ist alles möglich“ weiß Frank Schäfer, der selbst schon erlebte, dass ein Finale Jena gegen Gera im Folgejahr im Neunmeterschießen um Platz sieben erneut zustande kam.

Spezieller Dank an den Ausrichter

„Wir sind jedenfalls gut vorbereitet, wissen, was wir können“, so der Geraer Trainer, der einen speziellen Dank an den Förderverein Kinder- und Jugendfußball als Ausrichter des Oldie-Cups richtete. „Ein solches Turnier über so viele Jahre am Leben zu erhalten, das ist eine einmaliga Sache und nicht hoch genug einzuschätzen“, lobte Frank Schäfer die Verantwortlichen. Für die Stadtauswahl Gera laufen am Freitag ab 18 Uhr in der Panndorfhalle Alexander Just, Norman Schote, Kai Poschart, Marcel Peters, Christian Schmidt, David Kwiatkowski, Frank Bangemann, Rocco Hoffmann, Daniel Gehrt, Oliver Bonde Ivan Monteiro, Sebastian Schroll und Marco Stallmann auf.