Gotha. Der Libero tritt für die nächsten Jahre kürzer, bleibt aber beim Volleyball-Zweitligisten.

Die Blue Volleys Gotha müssen in den kommenden Jahren vorerst auf Max Stückrad verzichten. Der Stamm-Libero des Volleyball-Zweitligisten tritt aus beruflichen Gründen kürzer. „Ich fange im Oktober ein Masterstudium an, um mein Bauingenieur-Studium noch zu vertiefen. Gleichzeitig befinde ich mich schon im Arbeitsleben. Dazu noch Volleyball in diesem Umfang abzusichern, wäre ein bisschen viel“, sagt der Erfurter, der das Studium in seiner Heimatstadt aufnimmt.

Gänzlich vom Volleyball will er sich jedoch nicht verabschieden. „Der Plan ist, dass ich weiter zweimal die Woche in einer gewissen Regelmäßigkeit mittrainiere. Ich werde zwar aller Voraussicht nach gar keine Spiele mehr absolvieren, würde aber zur Verfügung stehen, sollte es Probleme aufgrund von Verletzungen geben“, sagt der 25-Jährige. Ein Nachfolger scheint mit Len Spankowski intern schon gefunden zu sein.

Stückrad selbst wird auch die Beachvolleyball-Saison auslassen, an der er in den letzten Jahren eher unregelmäßig teilnahm. „Ich habe eigentlich nicht vor, im Sand zu spielen. Höchstens mal im Freibad.“