Steinbach-Hallenberg. Beim 8:2 in Steinbach-Hallenberg drücken Younes El Antaki und Franz Fiedler ihren Stempel auf.

Wettballern um die Torjägerkanone in der Landesklasse Staffel 2. Bei Wackers 8:2 in Steinbach-Hallenberg untermauerten Younes El Antaki und Franz Fiedler ihre Ambitionen mit Vehemenz. El Antaki steuerte drei, Fiedler zwei Tore zum Kantersieg bei, was beide auf Platz eins (23 Tore) bzw. zwei (22) der Torjägerliste stehen lässt.

Ein Manko der diesjährigen Saison kam diesmal wahrlich nicht zum Tragen. Sündigten die Gothaer in früheren Partien meist mit der Chancenverwertung, saß diesmal fast jeder Schuss. „Wir waren heute super effizient“, freute sich Gothas Trainer Norman Bonsack, während sein Gegenüber Sven Schindler haderte. „Das war so ein Tag, wo nicht nichts läuft, sich aber alles gegen uns verschwört“, versuchte Schindler direkt nach Abpfiff die Partie einzuordnen. „Das Problem war, dass wir schnell mit zwei Toren in Rückstand geraten sind durch individuelle Fehler und dass wir gerade in der ersten Halbzeit unsere Torchancen nicht genutzt haben.“

Tatsächlich besaßen beide Teams Chancen auf Treffer, doch diese fielen bis zur Pause nur auf der Gästeseite (El Antaki 6./32./35., Paul Köllner/8., Fiedler/41.). Fiedler legte nach dem Wechsel gleich nach, bis auch die Hausherren trafen und das muntere Schießen weiter ging. So durfte sich Niklas Witzel noch als Doppelpacker feiern lassen (63./65.).