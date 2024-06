Gotha. Die Elf von Norman Bonsack hofft auf einen würdigen Heimabschluss der Landesklasse-Saison

Bestes Wetter, Dritter gegen Erster – das letzte Heimspiel des Fußball-Landesklässlers Wacker Gotha ist ein besonderes. Um 18.30 Uhr stellt sich der feststehende Meister und Aufsteiger in die Thüringenliga, der VfL Meiningen, im Volkspark-Stadion vor. Rein sportlich gesehen geht es nur noch um wenig, allerdings könnte sich die Elf von Norman Bonsack mit einem Sieg noch die Möglichkeit offenhalten, am Zweiten SV Borsch vorbeizuziehen. Erst am Sonntag sind die Spielvereinigung Siebleben (in Walldorf) und der FSV Waltershausen (gegen Steinbach-Hallenberg/je 15 Uhr) gefordert. Beiden Gothaer Vertretern ist ein sicherer Mittelfeldplatz nicht mehr zu nehmen.