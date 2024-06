Lampertheim. Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften wird der Mechterstädter starker Zweiter.

Am zweiten Finaltag der deutschen Kegelmeisterschaft des DCU-Verbandes wurde es bei den Senioren A noch einmal richtig spannend. Norbert Graul vom KSV Mechterstädt hatte am Vortag mit 511 Holz eine starke Zahl vorgelegt, einzig Michael Lohrer (Neustadt/543) nahm ihm Holz ab. Doch der Thüringer Titelverteidiger warf bei der in Lampertheim ausgetragenen Veranstaltung alles in die Waagschale. Mit einem guten Rhythmus auf den Bahnen und einem Gefühl der Leichtigkeit, pirschte sich Graul Holz um Holz an den Ersten ran. Es wurde immer enger, bis der letzte Wurf gespielt wurde. Graul holte 493 Holz, überbot Lohrer um 16 Holz, doch zum ganz großen Coup sollte es nicht reichen. Mit insgesamt 1004 Holz blieb der Mechterstädter 16 Holz hinter dem Franken, war aber trotzdem stolz. „Nach der Quali am Samstag war ich eigentlich schon chancenlos. Dann bin ich aber doch noch irre in mein Spiel gekommen und war nochmal ganz nah am Michi dran. Er meinte zu mir, dass ich ihn noch geschlagen hätte, wenn es länger gedauert hätte“, sagte Graul. Auf Platz zehn kam mit Jürgen Schulter (Wacker Gotha/927) ein weiterer Starter aus dem Landkreis ein.

Bei den Seniorinnen A wussten Grauls Mannschaftskollegin Simone Koch (883) und die Boilstädterin Manuela Rothe (857) als Dritte bzw. Fünfte zu gefallen. Koch fehlten nur sechs Holz auf die Zweitplatzierte.

Ärgerlich verlief das Turnier für Gerald Heß (Gierstädt/Senioren B). Mit 479 Holz hatte er im Vorlauf das beste Resultat gespielt, verletzte sich aber in der 2. Runde und musste frühzeitig aufgeben. So stand Rang 12 zu Buche. Bei den Seniorinnen B waren Margret Mörtz (Boilstädt/782/4.) und Martina Udhardt (Ohrdruf/775/6.) gut dabei. Heidi Pach (C/Boilstädt) kam mit 715 Holz auf Rang fünf ein.