Gotha. Kreisoberliga-Meister Westring Gotha verstärkt sich, in Neudietendorf wird gebeacht.

Dritter Zugang für Westring

Nach Hakam Al Mokdad (Siebleben) und Norman Kremser (Apfelstädt) hat Landesklasse-Aufsteiger Westring Gotha den dritten Neuzugang perfekt gemacht. Vom Kreisligisten Frisch-Auf Emleben wechselt Patryk Wozniak in den Westen Gothas. Wozniak erzielte in der abgelaufenen Saison 15 Tore.

Tambach verstärkt sich

Tischtennis-Bezirksligist SV Motor Tambach-Dietharz, der vor Kurzem sein 70-jähriges Jubiläum feierte, freut sich auf die Rückkehr von Lennard Röhricht. Er wechselt vom Gothaer SV zum Heimatverein.

Schiedsrichter-Meldung

Die Fußball-Vereine aus dem Freistaat sind aufgerufen, bis zum 30. Juni ihre Schiedsrichter für die neue Saison zu melden. Im KFA Westthüringen müssen die unterschriebenen Dokumente an Martin Falk gesendet werden. Ein Verpassen der Frist zieht die Nichtanerkennung für die Spielzeit nach sich.

Abgang bei Ohratal

Einen weiteren Abgang hat Thüringenliga-Absteiger FSV Ohratal zu verzeichnen. Angreifer Muatasem Igbariya, der im Winter kam, wurde vom Verein verabschiedet.

Beacher in Neudietendorf

In Neudietendorf findet auf dem Sportgelände des JFC Nesse-Apfelstädt am Wochenende der electronic Beach-Cup im Beachvolleyball statt. Gespielt wird in den Konkurrenzen Frauen, Männer und Mixed.