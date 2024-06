Ohrdruf. In Ohrdruf wurde das Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ ausgetragen.

Nun schon traditionell richtete der Ohrdrufer Leichtathletik-Verein das Landesfinale Jugend trainiert für Olympia (JftO) im Goldbergstadion aus. Und das wieder in hoher Qualität in Regie der Vereinsvorsitzenden Katrin Kerkmann und ihres engagierten Teams. Wie immer fanden die Athletinnen und Athleten aus allen Teilen Thüringens optimale Bedingungen vor, um insbesondre in den Wettkampfklassen II (m/w) sowie erstmals auch im Mixed die Tickets für das Bundesfinale in Berlin zu lösen.

In der WK II waren einmal mehr die Schüler des GutsMuths Sportgymnasiums Jena nicht zu toppen und lösten sowohl bei den Jungen mit 8621 Punkten als auch bei den Mädchen mit 7680 Punkten die Tickets für den begehrten nationalen Schulwettbewerb. Im Mixed-Wettbewerb (WK III) waren die Schüler und Schülerinnen des Coubertin-Gymnasiums Erfurt nicht zu schlagen und lösten mit 7951 Punkten die Fahrkarten für das Bundesfinale. Doch auch die qualifizierten Schulen des Landkreises Gotha warteten beim Landesfinale mit guten Leistungen auf und dokumentierten, wie das Freytag-Gymnasium Gotha, dass die Sportart Leichtathletik an der Schule einen hohen Stellenwert einnimmt. Das Team des Freytag-Gymnasium erkämpfte am Ende 7063 Zähler und belegte damit den 2. Platz.

Zu den fleißigsten Punktesammlern gehörten unter anderem Iven Bäzol, 2. Platz im 75 m-Sprint in 9,51 s, Yannik Althaus, 2. Platz im Hochsprung mit 1,64 m oder Jonny Graf, 4. Platz beim Ballweitwurf mit 57,50 m. Bei den Mädchen war es Zoe Hartung, 2. Platz im Hochsprung mit 1,64 Meter, die Ohrdruferin Finja Hoffmann, 2. Platz im Weitsprung mit 5,16 m und im 2. Platz im Kugelstoßen mit 8,98 m. Super die 800 m-Laufzeit von Younes Bouzahlan in 2:26,99 min als auch von Lina Wolf in 2:51,68 min.