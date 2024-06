Mühlberg. Der Fußballverein begeht sein Jubiläum mit mehreren Turnieren und einer Festveranstaltung.

Drei Tage stand der Fußball ganz im Fokus des FSV Drei Gleichen Mühlberg. Der Verein feierte das 60. Jubiläum seiner Sektion mit einer gelungenen Festveranstaltung am Samstagabend im Festzelt auf dem Sportplatz und einigen sportlichen Wettbewerben. Spaß und Spannung bot vor allem das Turnier der Alten Herren. Am Ende setzte sich das Traditionsteam, welches früher in der Landesklasse aktiv war, knapp vor der SG Apfelstädt/Wandersleben durch. Die SG gewann zwar das direkte Duell und verlor im Turnier kein Spiel, leistete sich aber ein Remis zu viel. Dritter wurde die Auswahl des Olympiasiegers Nils Schumann aus Bad Frankenhausen, die auch die weiteste Anfahrt auf sich nahm. Die Alten Herren der Mühlberger belegten Platz vier vor den Dribbling Rollatoren aus Wandersleben.