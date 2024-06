Kleinfahner. Bei der wohl besten Besetzung seit Langem setzt sich der Sömmerdaer knapp durch.

Samsom Tesfazghi Hayalu hat das Duell der Rennsteiglaufsieger beim 22.Kirschlauf am Sonntag in Kleinfahner (Landkreis Gotha) für sich entschieden. Der Mann vom SV Sömmerda setzte sich über die 14 Kilometer-Distanz in 48:00 Minuten gegen den Vorjahressieger Marcel Bräutigam (GMRLV) durch, der 49:32 Minuten benötigte. Auf Rang drei kam der zehnfache Kirschlaufsieger Marcel Krieghoff vom SC Impuls Erfurt, der sich nach 51:18 Minuten im Spurt auf den letzten Metern knapp gegen Adrian Panse vom USV Erfurt (51:22 Minuten) durchsetzen konnte. Bei den Frauen gab es einen Doppelsieg der Gastgeber. Die Supermarathonsiegerin Kristin Hempel sicherte sich in neuer Streckenrekordzeit von 1:00:29 Stunden den Sieg vor ihrer Vereinskameradin Marie Brückner (1:07:15 Stunden) und Joleen Liebold vom SV Sömmerda (1:07:36 Stunden).Bei angenehmen Temperaturen entwickelte sich vom Start weg ein spannendes Rennen. Krieghoff versuchte zunächst noch Anschluss an die beiden diesjährigen Rennsteiglaufsieger zu halten, musste aber beim Anstieg zur Fahner Höhe abreißen lassen. Bei Halbzeit hatte sich der Mann aus Eritrea leicht abgesetzt, war aber noch in Schlagweite von Bräutigam. Dahinter entwickelte sich ein Duell um Rang 3, denn der Vorjahreszweite Panse holte Krieghoff ein und zog kurz vor der Bienstädter Warte sogar vorbei. Auf dem Weg durch die Plantagen spielte Krieghoff seine Routine aus und konnte das Rennen um Platz 3 für sich entscheiden. Hayalu lief noch einen sicheren Vorsprung auf seine Konkurrenz heraus. Eine Verbesserung seines eigenen Streckenrekords aus dem Jahr 2018 (47:12 Minuten) verhinderte wohl nur der heftige Gegenwind auf der Fahner Höhe. „Ich habe viel trainiert“, kommentierte der Sömmerdaer gewohnt nüchtern seinen vierten Kirschlaufsieg.

Vorjahressieger Bräutigam zeigte sich mit Platz 2 „nach ein paar schwierigen Wochen zufrieden“ und freute sich auch über den dritten Platz von Sohnemann Leon beim Schülerlauf. „Ein hochkarätiges Podium“, das bei einem Thüringer Volkslauf selten in dieser Formation zu erleben ist“, freute sich auch Krieghoff. „Ich musste am Ende ganz schön kämpfen“, räumte der Kirschlaufseriensieger aus Bad Langensalza ein.

Hempel bereits zum neunten Mal erfolgreich

Kristin Hempel wird immer schneller. Die 41-Jährige gewann souverän zum neunten Mal auf der Kirschlaufstrecke. Ihre Zwillinge Richard und Oskar belegten beim Schülerlauf die Plätze 2 und 3 in der AK U8, wobei Oskar am Start seinen Laufschuh verlor und die 960 Meter durch die Plantage nur mit einem Schuh zurücklegte. Mit Marie Brückner stand erstmals eine Kirschkönigin als Aktive auf dem Podest. Zur Siegerehrung hatte sie sich aber schon wieder in Schale geschmissen, um ihr Amt auszuführen und zusammen mit Kirschprinzessin Julia Spenden für das Kinderhospiz Tambach-Dietharz zu sammeln.Im 4,5 Kilometer-Lauf hatte Floyd Stein vom Ohrdrufer Leichtathletik Verein in 18:39 Minuten die Nase vorn vor Helge Buch vom Erfurter LAC (19:53 Minuten). Carlos Thierbach (Laufladen Erfurt Team) überquerte in 20:38 Minuten als Dritter und Sieger in der AK U14 die Ziellinie. Schnellste Frau auf der Strecke war Nelly Ecklebe vom Runningteam Köstritzer, die 23:10 Minuten benötigte und vor Annemarie Weishaar (24:24 Minuten) und Clara Solcher (24:45 Minuten) das Ziel an der Fahner Mühle erreichte.

Nachwuchs unterwegs: Start zum 1,0 Kilometer-Schülerlauf. © Anna Lena Panse | Anna Lena Panse

Insgesamt erreichten 377 Teilnehmer auf den verschiedenen Strecken das Ziel, mehr als im Jahr 2019 vor Corona. Dazu trug auch die Rekordzahl von 115 Kindern beim Schülerlauf (davon allein 70 von der Grundschule Großfahner) bei. 168 Starter kämpften im Hauptlauf über 14 Kilometer ebenso wie 26 Nordic Walker um Punkte im „Novo Nordisk-TLV Laufcup“. 38 Medaillen wurde zudem noch an die Bambinis ausgereicht, die ihre erste Kirschlaufrunde auf dem Mühlenareal ohne Zeitmessung absolvierten. Acht Langstreckenspezialisten nahmen eine extra lange 30 Kilometer-Runde unter die Füße.Die Veranstalter konnten sogar noch eine Havarie ausgleichen und das Duschzelt, das eine heftige Böe am Vortag weggeweht hatte, kurzfristig erneuern. Auch Kirschen von Fahner Obst gab es trotz der frostgeschmälerten Ernte für die Sieger und Teilnehmer des Kirschkernweitspuckens. Der Schirmherr Landrat Onno Eckert notierte sich schon mal den 15. Juni 2025 als Termin für die 23. Auflage des Kirschlaufs in Kleinfahner.