Ulaanbaatar. Der Volleyball-Zweitligist weilt in Asien und wird dort ein Freundschaftsspiel bestreiten.

Seit Montag und noch bis zum 28. Juni weilt eine Delegation vom VC Gotha in der Mongolei. Gemeinsam mit dem Thüringer Volleyball-Verband und unter der Leitung von Präsident Christian Stückrad werden insgesamt 23 Teilnehmer, darunter auch viele junge Talente des Vereins sowie Spieler der BlueVolleys, die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar sowie die beeindruckende Gobi Altai Wüste erkunden. Die Reise steht ganz im Zeichen des sportlichen und kulturellen Austauschs. Bereits zweimal besuchte eine mongolische Delegation Thüringen – nun erfolgt der Gegenbesuch. Die deutschen Teilnehmer erwartet ein spannendes Programm, das sowohl sportliche als auch kulturelle Highlights umfasst. So nehmen die BlueVolleys an einem Turnier in Ulaanbaatar teil, an welchem unter anderem der aktuelle mongolische Meister antritt. Bis zu 1000 Zuschauer werden zu diesem Turnier erwartet. red