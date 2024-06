Ohrdruf. Der Bundesligist beherrscht das Final-Four klar und siegt mit Mannschaftsbahnrekord.

Der Favorit kam, sah und siegte! So kurz lässt sich der Sieg des KSV Gebesee beim DCU-Pokalfinale auf der Ohrdrufer Bundesligabahn zusammenfassen. Der Bundesligist unterstrich seine Favoritenrolle gegen die drei Konkurrenten SV Fahner Höhe Gierstädt, TSV 1912 Kannawurf und den SV Geraberg in beeindruckender Manier und erzielte mit insgesamt 1979 Holz sogar einen neuen Mannschaftsbahnrekord. „Nach zwei Startern stand mehr oder weniger fest, dass Gebesee das Rennen machen würde“, sagte Oliver Henke vom Ohrdrufer KSV, der zusammen mit Pokalleiter Anton Heß das Geschehen leitete. Die erste Duftmarke setzte Uwe Stollberg, der für Gebesee eine starke 513 auf die bestens präparierten Bahnen legte. Dies blieb nicht nur Bestwert am Sonntag, sondern legte den Grundstein zum souveränen Erfolg. Die weiteren Zahlen von Dirk Altwasser (475), Lucian Teichmann (493) und Christian Frank (498) verdeutlichten, wie weit der Bundesligist vom Rest entfernt war.

Auf Platz zwei kam Gierstädt mit 1793 Holz ein, zum besten Kegler avancierte hier Denny Möller mit 467 Holz. Das Duell mit Kannawurf wurde (1773) wurde zum Ende hin richtig spannend, da der Vorsprung schmolz, die Bürde aus den ersten Spielen aber zu groß war. Pech hatten hingegen die Geraberger. Nicht nur, dass 1748 Holz „nur“ zu Platz vier reichten. Michael Weidner plagten während der Partie immer wieder Kreislaufprobleme, er musste auf der zweiten Bahn ausgewechselt werden.