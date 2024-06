Luisenthal. Spannendes Turnier mit 20 Teams sieht den JFC Gera knapp vorn. Freude herrscht auch bei den Veranstaltern

Nach dem Erfolg der Luisenthaler Junioren-Mini-WM aus dem Jahr 2022 stand auch in diesem Jahr wieder ein Großevent in Luisenthal an. Anlässlich der diesjährigen Heim-EM spielten 20 E-Juniorenmannschaften aus ganz Thüringen um den begehrten EM-Pokal. Mit über 500 Gästen herrschte auf dem Luisenthaler Sportplatz eine wahre Gänsehaut-Atmosphäre.

Jeder teilnehmende Verein bekam eine Nation zugelost, die es zu repräsentieren galt. Dabei war der Kreativität keine Grenze gesetzt. So konnten Wahrzeichen wie der Fernsehturm, das Brandenburger Tor und die portugiesische Tram bestaunt werden, die aufwendig nachgebaut wurden. Aber auch jede Menge Kostüme, Pyrotechnik und lautstarke Unterstützung wie eine Gesangseinlage von Helene Fischer sorgten für eine einzigartige Stimmung. Besonders erwähnenswert hierbei ist der Auftritt der Franzosen. Repräsentiert vom eigentlich jüngeren F-Junioren Jahrgang der Heimmannschaft wurde die Choreografie rund um Eiffelturm, Napoleon mit Pferd und Mona Lisa von den restlichen Teams als beste Interpretation gewählt.

Im Vergleich zur ersten Auflage noch einmal gesteigert

„Bereits bei der WM vor zwei Jahren waren wir absolut überwältigt, wie gut unser Turnier angenommen wurde. Dass wir in diesem Jahr nochmal wachsen konnten und somit das Event weiter verbessern konnten, macht einen schon stolz“, sagte Organisator Lucas Nizold.

Zum Europameister konnte sich am Ende Tschechien alias JFC Gera, denkbar knapp im Neunmeterschießen, vor England (SV 09 Arnstadt) krönen. Dritter wurde Portugal (Motor Tambach-Dietharz). Als zielsicherstes Team am Fussball-Dart zeigte sich der FSV Grün-Weiß Plaue als Italien und konnte sich somit einen der tollen Teampreise sichern.