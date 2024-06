Mühlberg. Die von der Bundeswehr organisierte Veranstaltung lockte am Donnerstag Vereine und Behörden nach Mühlberg.

Rund 450 Läufer und Läuferinnen aus ganz Thüringen und benachbarten Bundesländern nahmen an der 15. Auflage des Drei-Gleichen-Laufes teil, der am Donnerstagmittag in Mühlberg gestartet wurde. Dieser wird traditionell vom in Gotha stationierten Aufklärungsbataillon 13 der Bundeswehr veranstaltet. Das Feld war mit Teilnehmern der Bundeswehr, Polizei, Behörden und befreundeten Vereinen breit gestreut. Die größte Abordnung stellte das Landratsamt Gotha. Trotz leichtem Nieselregen ließen sich die Laufenthusiasten nicht aufhalten und absolvierten die verschiedensten Klassen mit Bravour. Der 12 Kilometer lange Lauf führte Einzelstarter und Mannschaften vom Sportplatz aus in Richtung Wachsenburg und zurück. Neben dem klassischen Lauf wurde auch Marschieren oder Wandern angeboten.