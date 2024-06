Hohenkirchen. Ohratal II zieht zurück, Westring holt einen jungen Mittelfeldspieler.

Ohratal II zieht zurück

Der FSV 06 Ohratal hat schweren Herzens seine 2. Mannschaft aus der Kreisoberliga zurückgezogen. Sportlich hatte das Team den Klassenerhalt geschafft, allerdings führen viele Abgänge in der Ersten dafür, dass die Teams neu aufgestellt werden. Somit ist die Reserve erster Absteiger, wird in der Saison 2024/25 in der 1. Kreisklasse starten. Nutznießer ist der eigentliche Absteiger ESV Gerstungen, der in der Liga bleibt. Auswirkungen hat dies auch auf die Kreisligen. Eintracht Wechmar, das gegen den VfB Vacha II zwei Relegationsspiele hätte bestreiten müssen, kann nun ohne Spiele für ein weiteres Jahr Kreisliga planen.

Neuzugang für Westring

Landesklasseaufsteiger SV Westring Gotha treibt die Personalplanungen für die neue Saison voran. Vom Erfurter Kreisoberligisten FC Borntal Erfurt wechselt Artur Podieva in den Westen Gothas. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kam vergangene Saison auf vier Einsätze bei der Ersten.

Bewegung bei Ruhla

Ahmad Zainab hat sich beim Kreisoberligisten SG Ruhla abgemeldet und will sich beim Thüringenligisten FC Schweina-Gumpelstadt versuchen. Im Gegenzug wechselt der aus Seebach stammende frühere Emsetaler Kristian Grabow zurück zu seinem langjährigen Klub.