Gotha. 33 Mannschaften aus sechs Vereinen wetteifern am Wochenende im Volkspark-Stadion. Pokale und Ehrungen gibt es für die besten Torschützen.

Beim Sonnenschein, gelegentlicher Bewölkung und einer leichten Brise spielten am Samstag und Sonntag Gothaer Fußballmannschaften den 2. Residenzstadt-Pokal der Kreisstadt untereinander aus. 10 Uhr eröffnete Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) den Wettbewerb, der zunächst mit zehn Männermannschaften aus sechs Vereinen mit den Vorrundenspielen der Gruppenphase begann. Am Nachmittag gab es die Halbfinals, das Spiel um den dritten Platz und die Finalbegegnung. Dritter wurde der FSV Wacker 03 Gotha nach 9-Meter-Schießen. Der gesamte Wettbewerb wurde nach Kleinfeld-Regeln absolviert. Das Männer-Turnier gewann der ESV Lokomotive Gotha gegen SV Westring Gotha. Bester Torschütze wurde Leon Göring von der Spielvereinigung Siebleben. Siebleben ist ein Ortsteil der Kreisstadt Gotha.

Am späten Nachmittag trafen dann fünf Mannschaften und aus fünf Vereinen im Altherren-Turnier aufeinander. Hier gewann die Spielvereinigung Siebleben 06 gegen den ESV Lokomotive Gotha. Dritter wurde nach 9-Meter-Schießen der TSV 1969 Sundhausen. Sören Lehmann von der Spielvereinigung Siebleben wurde bester Torschütze. Die Pokale für den besten Torschützen, ein silberner Fußballschuh, hatte der SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Hey gesponsert.

Die Auszeichnungen mit Pokalen und Medaillen nahmen Oberbürgermeister Knut Kreuch, Landrat Onno Eckert und der zweite Beigeordnete der Stadt Gotha Peter Leisner (alle SPD) sowie Mario Hochberg, Präsident des Kreissportbundes und Sebastian Voigt vom Zweckverband „Volkspark-Stadion Gotha“ vor. Der TSV 1869 Sundhausen kümmerte sich neben seiner Teilnahme am Turnier um die Verpflegung mit Grillgut und Getränken. Am Sonntag traten dann 18 Mannschaften der Junioren gegeneinander an. Auch dieser Turnier-Teil währte von 10 Uhr bis in die Nachmittagsstunden.

Den Residenzstadt-Pokal organisieren neben den Vereinen die Sportförderung der Stadtverwaltung und der Zweckverband „Volkspark-Stadion Gotha“. Es soll jedes Jahr im Sommer stattfinden. Es ist, so die Organisatoren, auch eine Gelegenheit für die vielfältige Fußball-Szene der Kreisstadt, enger zueinander zu finden. Bereits Wochen vor dem Turnier treffen sich Verantwortliche der Vereine zu regelmäßigen Besprechungen der Vorbereitung. Dabei wird auch alles besprochen, was das Verhältnis der Vereine untereinander betrifft und manche Woge geglättet, so sinngemäß Mario Hochberg.

