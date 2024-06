Gräfentonna. Zweiter der Kreisliga-Torschützenliste wechselt überraschend nach Ballstädt.

Kreismeister FC An der Fahner Höhe II vermeldet nach der Saison drei Abgänge. Routinier Mirko Ehegötz beendet seine Laufbahn, Eric Naumann zieht es nach Bad Tennstedt. Der wohl schmerzhafteste Abgang ist Danny Krumbein, der etwas überraschend in die 1. Kreisklasse zu Blau-Weiß Ballstädt geht. Der höherklassig erfahrene Torjäger, dessen Freundin aus Ballstädt kommt, erzielte in der abgelaufenen Saison 36 Tore und wurde so Zweiter hinter dem Tabarzer Francis Holzhäuser. Die Ballstädter wurden in ihrer Staffel 1 Vierter. Gräfentonna verzichtete hingegen trotz der Meisterschaft auf einen Aufstieg in die Kreisoberliga. Dieses Recht nahm die SG Wandersleben/Mühlberg wahr.