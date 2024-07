Gotha. Team mit Spielern von Westring Gotha setzt sich gegen Wangenheim durch.

Guten Fußballsport bot das beliebte Freizeitturnier des ESV Lokomotive Gotha, das traditionell im Rahmen des Sportfestes ausgetragen wurde. Zehn Mannschaften nahmen teil, gespielt wurde in zwei Fünfergruppen. Im Finale setzte sich schließlich „Eintracht Kopfnuss“, bestehend aus vielen Akteuren vom Landesklasse-Aufsteiger SV Westring Gotha, mit 4:0 gegen die stark aufspielenden Wangenheimer von „Hinter Mailand“ durch. Platz drei ging an „Die Besprechnung“, bestehend aus einem Spieler-Mix aus Langensalza sowie dem Gastgeber. Bereits am Freitag hatten die A-Junioren gegen Wacker 4:1 gewonnen und Trainer Cornell Reckschwart feierlich verabschiedet. Beim sonntäglichen G-Turnier siegte Waltershausen vor Tambach-Dietharz und Lok.