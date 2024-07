Gotha. Der Volleyball-Zweitligist empfängt am 21. September Mimmenhausen zum Auftakt in der Ernestiner-Sporthalle.

Eine gemischte Mannschaft des VC Gotha weilte im Rahmen eines freundschaftlichen Austauschs unlängst in der Mongolei, wo man mehrere Spiele bestritt. Das Zweitliga-Team des Volleyball-Vereins, die Blue Volleys, bestreiten ihren Trainingsauftakt derweil am 5. August. Schon jetzt ist klar, dass das Team von Trainer Jonas Kronseder mit einem Heimspiel in die neue Saison starten wird. Wie die deutsche Volleyball-Bundesliga bekanntgab, empfangen die Gothaer am 21. September den TSV Mimmenhausen in der Ernestiner-Sporthalle (19 Uhr). Am 5. Oktober steht dann das erste Auswärtsspiel in Dresden an. Gerne wollen die Thüringer ihren starken 3. Platz bestätigen.