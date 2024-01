Stadtilm. Im Oberliga-Heimturnier der Schüler U13 und U17/U19 bleiben Gastgeber-Teams nur hintere Plätze.

Beim dritten Oberliga-Turnier der landesoffenen Radball-Oberliga der Schüler U13 und U17/U19 in Stadtilm blieben die Gastgeber-Teams hinter ihren Möglichkeiten zurück. In der U13 siegten Luca Rademann und Marc Kaulin von Blau-Gelb Ehrenberg ohne Niederlage mit 27:3 Toren. Stiegler/Schmidt aus Tollwitz wurden Dritte noch vor Gastgeber RSV Stadtilm mit Michel Hentsch und Oskar Bachmann. Leonie Reinicke/Carl Mehnert (Langenleuba) gewann in der Klasse U17/U19 ebenso makellos mit 18 Punkten und 32:4 Toren. Tollwitz wurde Zweiter, Ehrenberg III Dritter, vor dem RV Obernfeld aus Niedersachsen. Der RSV Stadtilm I (Steven Jakobs/Johannes Ludwig) und Stadtilm II (Jamy-Lee Kirsten/Anton Spindler) kam nur auf die Plätze fünf und sechs.