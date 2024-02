Calmasino/Italien. Kreisoberliga-Zweiter war zur Vorbereitung vier Tage am Gardasee

Die Fußballer des FSV 1928 Gräfinau-Angstedt haben sich optimal auf die Nachholspiele in der Kreisoberliga vorbereitet. Mit 23 Spielern war Trainer Christian Zentgraf nach Italien an den Gardasee gereist und verbrachte im Sonnenschein bei 15 Grad Celsius im Sport-Resort „Veronello“ dort vier Tage. „Wir haben viel trainiert, hoffen am Wochenende in Schwarza auf einen guten Start.“

Der Schwung von Italien soll genutzt werden. „Wir hatten solch ein Camp vor Jahren in Kroatien schon einmal, waren gut drauf, dann kappte Corana den kompletten Spielplan.“ Nun wird Germania der Kampf angesagt. „Wir möchten Meister werden“, so Zentgraf wohlüberlegt.

Punktgleich mit Ilmenau ist dafür nicht nur ein guter Start und eine konstant gute Serie nötig. Das unterstreicht auch, dass den Gräfinauern einen Transfer-Coup gelang, sie dem Oberligisten SV 09 Arnstadt mit Florian Hofmann einen Stammspieler abwarben. Neu ist für die Abwehr auch Andreas Kindermann aus Schwarza. Taktisch ergeben sich so mehr Möglichkeiten, auch für Maik Zentgraf, der seine Aufgaben hinten sehr gut erfüllt, aber auch vorn gebraucht wird.

In Italien wurde früh aufgestanden, 6 Uhr mit einem Lauf begonnen, dreimal täglich trainiert! Ein Testspiel gegen Hildburghausen wurde 4:1 gewonnen, das geplante zweite gegen eine italienische U19-Regionalauswahl fiel aus. Christian Zentgraf: „Wir haben trainiert und sind vor Abreise im Ort eine echte italienische Pizza essen gegangen. Das Camp war rundum ein Erfolg.“