Geraberg. Kreisoberligist geht zunächst in Führung, dann legt der Thüringenligist ein paar Gänge zu

Einen erfolgreichen Test absolvierte am vergangenen Mittwochabend Thüringenligist SpVgg Geratal. Der Gastgeber gewann gegen den Kreisoberligisten FSV Gräfenroda mit 4:1 (2:1), wenngleich der Sieg für den höherklassigen Kontrahenten auch in dieser Höhe nicht überraschend kommt. Allerdings musste die SpVgg. kurzzeitig einem Rückstand hinterherlaufen. Während der FSV bereits am Wochenende zum ersten Pflichtspiel ran muss, kann der Thüringenligist noch etwas weiter testen. So fährt die Truppe von Robin Keiner am Samstag zum Herpfer SV. Die Treffer für den Gastgeber erzielten Elias Nowak (2), Marco Schuchardt und Martin Kellner bei einem Gegentor von Sascha Wolf.