Crock. Ilmenauer siegen in Sachsenbrunn mit 3:0 und festigt dritten Tabellenrang.

Stark dezimiert mit nur sieben Spielern reisten die TU-Männer in der Volleyball-Thüringenliga zum abstiegsgefährdeten SV Ultramöbel Sachsenbrunn. Es fehlten mit Florian Brödler, Artem Andreev (Verletzung, kank), Alexander Behrend, Alexander Tischendorf und auch Spielertrainer Philipp Rohm (Arbeit, Urlaub) eine ganze Reihe wichtige Spieler und der Trainer. Zudem war Zuspieler Sebastian Ziehn noch angeschlagen, sodass er als „siebter Mann“ die Trainerrolle übernahm und nur als Backup zur Verfügung stand.

Dennoch konnten die verbliebenen „verwegenen Sieben“ das Spiel am Ende nach 130 Spielminuten deutlich mit 3:0-Sätzen (5:13, 25:21 und 25:15) für sich gestalten und liegen mit einem Punkt Rückstand hinter dem VC Gotha und neun hinter Spitzenreiter Geraer VC auf Rang drei der Thüringenliga-Tabelle.

Ilmenau startete mit Zuspieler Dennis Ingelmann, den Mittelblockern Mikhail Likhachev und Tom Moldenhauer, Marco Köbe und Pawel Koroljow auf Außen sowie Youngster Julius Einax im Diagonalangriff. Letzter machte seine Sache – insbesondere in der Feldabwehr – hervorragend. Nach einer Aufschlagserie von Ingelmann gingen die Ilmenauer direkt 6:0 in Führung. Viele erfolgreiche Blocks und gegnerische Eigenfehler sorgten hier für ein deutliches 25:13.

Im zweiten Satz steigerten sich die schwach gestarteten Sachsenbrunner deutlich. Insbesondere Sachsenbrunns Außenangreifer Kreußel – der leistungstechnisch deutlich hervorstach – punktete im Angriff nach Belieben. Auf Ilmenauer Seiten zeigte sich letztendlich auch in diesem Satz, wieso man aktuell nicht mit den Top-Teams der Liga mithalten kann: im Angriff fehlt ohne Andreev und Brödler die Effizienz (auf Thüringenliga-Top-Niveau). Nach einem 17:20-Rückstand kämpften sich die Ilmenauer zurück und gewannen den Satz doch noch mit 25:21. Hervorzuheben sind hierbei eine 7-Punkte-Aufschlagserie von Mikhail Likhachev sowie hervorragende Abwehrarbeit des Ilmenauer Youngsters Julius Einax.

Im dritten Satz sorgte eine tolle Aufschlagserie des gut aufgelegten Moldenhauer – einem der besten Ilmenauer an diesem Tag – für eine schon deutliche 12:2-Führung. Eine weitere Aufschlagserie, diesmal von Dennis Ingelmann, sorgte abschließend für ein deutliches 25:15 zugunsten der Ilmenauer und den 3:0-Sieg. Abgeschlossen wird die Saison nun am 2. März beim 1. VSV Jena III und am 16. März daheim in der Campushalle mit einem Turnier gegen Bad Salzungen und dem VC Jena 08.

