Arnstadt. In der 1. Tischtennis-Bezirksliga empfängt der SV 09 Arnstadt am Sonnabend Mengersgereuth-Hämmern.

In der 1. Tischtennis-Bezirksliga sind die Männer des SV 09 Arnstadt weiter unbesiegt ganz vorn in der Tabelle. Das soll nach dem Spiel am Sonnabend daheim in der Sporthalle der Bosch-Schule gegen den TSV Mengersgereuth-Hämmern auch so bleiben. Beim Tabellensiebenten gab es im September einen 8:2-Sieg.

Die Arnstädter um Liga-Top-Spieler Dominik Sorg (18:0!) planen den Staffelsieg. Ob es dann auch in die Verbandsliga gehen kann, muss sich zeigen. In der 1. Bezirksliga müssen sich die Nullneuner trotz 22:0 Punkten noch behaupten. Entscheidend werden die beiden Spiele beim Dritten Unterpörlitz (10. März/22:4) und in der Woche darauf beim Tabellenzweiten Hildburghausen II (16. März (22:2 Punkte).