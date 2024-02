Arnstadt. In der Fußball-Kreisoberliga kommt es zum ersten Gipfeltreff mit Wachsenburg Haarhausen gegen den FSV 1928 Gräfinau-Angstedt. Spitzenreiter Germania Ilmenau auf roter Erde in Blankenhain?

Was für ein Punktspielstart der Favoriten der Fußball-Kreisoberliga. Die drei nur einen Punkt auseinander liegenden Top-Teams legten in ihren Nachholspielen los wie die Feuerwehr, erzielten bei nur einem Gegentor zusammen 23 Tore! Spitzenreiter Germania Ilmenau siegte in Geraberg beim FSV Gräfenroda mit 9:1, der punktgleiche Zweite FSV 1928 Gräfinau-Angstedt zog im nicht einfachen Nachholspiel beim SV 1883 Schwarza überzeugend mit einem 4:0-Sieg nach und auch der lauernde Dritte Wachsenburg Haarhausen gab sich mit dem 10:0-Heimsieg über Schlusslicht Großbreitenbach/Neustadt keine Blöße und bleibt vorn auf Tuchfühlung.