Arnstadt. In der Fußball-Oberliga unterliegt der SV 09 Arnstadt dem effektiven SC Freital unnötig 1:3.

Kein Glück hatte der SV 09 Arnstadt in seinem ersten Oberliga-Heimspiel des Jahres vor 150 Zuschauern gegen den SC Freital. Die Männer von Trainer Robert Fischer verloren ohne ihren erkrankten Regisseur Silvano Varnhagen und dessen Ideen mit 1:3.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte geriet Arnstadt nach kurz ausgeführter Ecke und einem von Keeper Valentin Henning zunächst gehaltenen Schuss Heiders durch den nachsetzenden Ranninger früh mit 0:1 zurück (9.). Die Arnstädter forcierten. So vergab Benjamin Hertel zweimal aussichtsreich. Erst scheiterte er nach Hoffmann-Pass am Pfosten (12.), dann nach einer Bär-Eingabe per Kopf (21.). Gegenüber klärte Allen Pierre im letzten Moment vor Heidler (18.), der dann noch freistehend vergab (27.).

Auch nach der Pause drückten die Gastgeber und glichen nach Vorlage des kurz zuvor für den verletzten Marcel Bär eingewechselten Johannes Ruschke durch Mateo Martinez aus (58.). Doch dann nutze Freital durch Einwechsler Hennig zwei Deckungsfehler gnadenlos zum 1:3 (68., 77.).

Trainer Fischer: Aufwand und Ertrag nicht im Einklang

Diese Niederlage war unnötig. Wie so oft in dieser Saison waren die Arnstädter auch gegen Freital weitestgehend tonangebend, erspielten sich klare Torgelegenheiten, aber auch dieses Mal verloren sie. Das Fehlen solcher Offensivspezialisten wie Hädrich oder Scheurung zeigte sich schmerzlich, aber auch Abstimmungsprobleme in der umgestellten Deckung (auch Grünert und Király fehlten) begünstigten die Gegentore.

Trainer Robert Fischer musste sich deshalb auch mit Galgenhumor Luft machen: „Der Gegner wusste eigentlich gar nicht, wie er zu den drei Punkten kam, wir durften dieses Spiel nie verlieren, lassen einfach zu viele Möglichkeiten liegen, unsere Fehler werden dann sofort bestraft, Aufwand und Ertrag stimmen nicht“, so ein konsternierter Trainer Robert Fischer nach der Partie.

Dabei begann sein Team druckvoll, besaß durch Hoffmann, der aus 16 Metern abzog, das Tor aber verfehlte, die erste Möglichkeit (2.). Wie aus dem Nichts zogen die Gäste durch Ranninger in Front (9.). Benjamin Hertel, der unaufhörlich an den Ketten zerrte, traf den Pfosten (12.), danach scheiterte Martinez an Torwart Scholz (16.). Wiederum war es Hertel, dessen Kopfball nach Bär-Flanke knapp neben das Tor strich (21.) und nur hauchdünn zischte Dustin Messings Freistoß aus 25 Metern links am Tor vorbei (27.).

Ausgleich ohne erhofften Schub für die Schlussphase

Der zweite Durchgang sah weiter dominante Hausherren. Aber Freital blieb stets gefährlich, hatte zunächst durch Weinholds Kopfball eine Chance (55.). Anschließend flankte Bär auf den freistehenden Ben-Luca Kunz, der den Ball aber nicht am Torwart vorbei brachte (57.). Hochverdient der Ausgleich durch Martinez, der aus 18 Metern ins rechte Eck abzog (58.). Statt nachlegen zu können, folgte die kalte Dusche. Erneut konnte nach einer Ecke nicht konsequent geklärt werden, und der eingewechselte Hennig spitzelte den Ball aus dem Gewühl heraus über die Torlinie (67.) und er konterte alles entscheidend Arnstadts weit aufgerückte Deckung auch noch zum 1:3 aus (75.). Damit war die Partie entschieden.

Der SV 09 Arnstadt bleibt auch im dritten Oberliga-Spiel des Jahres punktlos, reist nun am kommenden Sonntag (25. Februar) zum einzigen Thüringer Oberligaduell als Vorletzter zum Drittletzten Einheit Rudolstadt.