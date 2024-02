Nördlingen. Nach dem Sieg in Nördlingen stehen die Weimarer Basketballer im Playoff-Halbfinale

In Nördlingen erlebten die knapp 1500 Fans, darunter ein lautstarker Weimarer Anhang, erneut ein Spiel auf Messers Schneide. Den Gästefans kam dabei eine besondere Bedeutung zu: „Diese unglaubliche Unterstützung hat uns beflügelt, uns noch einmal mehr Energie gegeben. Und die haben wir auch gebraucht“, so Weimars Cheftrainer Farsin Hamzei.

Erfolgreicher Tag für die Vereinsgeschichte

Seit dem Wochenende gehört das dritte Viertelfinalspiel des RegionalligistenCulture City zur erfolgreichen Vereinshistorie. Die Weimarer bezwangen den TSV Nördlingen am Sonnabend in dessen Halle mit 69:66 und stehen so verdient im Play-off-Halbfinale. Von gut 80 mitgereisten Fans wurden sie lautstark angefeuert und gefeiert.

Die Fans sind eine Macht! Spieler und Anhänger nach dem Sieg in Nördlingen © CCW

Denn es waren die Gastgeber, die den besseren Start erwischten, Nördlingen lag nach dem ersten Viertel 25:19 in Front. Danach stockte beide Offensiven, ein 10:10-Viertel bedeutete eine 35:29-Führung für Nördlingen zum Seitenwechsel. Die Wende brachte dann der dritte Spielabschnitt. Weimars Verteidigung wurde immer besser.

„In den Playoffs fallen nicht so viele Punkte, da darf man nicht einen einzigen Ballbesitz aus der Hand geben. Jede Aktion zählt, und das hat meine Mannschaft verinnerlicht“, meinte Farsin Hamzei. Offensiv fielen nun vier Dreipunktwürfe für Culture City und die Mannschaft zog auf 50:43 (30.) davon, profitierte jetzt auch von ihrer längeren Bank. Doch Nördlingen kam noch einmal zurück, ging sogar zweimal 55:54 und 58:57 in Führung.

Weimars bester Scorer des Tages Dominik Shusel (17 Punkte) antwortete jedoch jeweils nervenstark mit zwei Dreiern und vier weiteren Zählern. Die letzten Sekunden blieb Weimar, bei dem elf der zwölf eingesetzten Spieler punkteten, cool, traf seine Freiwürfe und bejubelte gemeinsam mit seinem Anhang die Sensation. „Einen großen Schritt in seiner Entwicklung“, habe sein Team mit dem Gewinn dieser Serie gemacht, sagte Farsin Hamzei, „und das haben wir auch unseren Unterstützern zu verdanken.“

Gegen Veitshöchheim geht es weiter

Weiter geht es nun im Halbfinale erneut im Modus „Best of drei“ gegen Veitshöchheim – einen aus der regulären Saison bestens bekannten Gegner. Spiel eins steigt bereits am kommenden Sonnabend auswärts in Veitshöchheim, Spiel zwei dann am 2. März (15 Uhr) in Weimar. Der Wahnsinn bekommt eine Fortsetzung.

Auch für das Spiel am 24. Februar in Veitshöchheim plant der Verein erneut einen Fanbus. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.culturecity.de