Ilmenau. Virtueller Lauf zum Jahreswechsel verfehlte Teilnehmerzahl von 400. Jogger stärkste Teilnehmergruppe

364 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 4. Ilmenauer Neujahrslauf 2024 konnten sich in den drei Tagen um den Jahreswechsel sportlich austoben. Sie haben zusammen insgesamt 2705,69 Kilometer zurückgelegt, teilte nach Auswertung die Stadtverwaltung der Stadt Ilmenau mit, die diesen virtuellen Lauf zum Jahreswechsel seit Corona veranstaltet. Beim Neujahrslauf konnte eine selbst gewählte Strecke von mindestens fünf Kilometern beim Joggen bzw. 7,5 Kilometer beim Wandern zurückgelegt werden, die per Screenshot oder Fitness-App-Foto nachzuweisen war. Die längsten Distanzen wurden im Joggen mit 1242,62 Kilometern absolviert. Die Starterzahl war auf 400 limitiert, um den exklusiven Charakter der Veranstaltung zu erhalten, wurden aber nicht ganz ausgeschöpft. Jeder erfolgreiche Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie eine speziell für den Lauf gestaltete Medaille. Eine namentliche Auswertung erstellten die Ausrichter allerdings erneut nicht.